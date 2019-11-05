Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана утвердило перечень категорий социально уязвимых слоев населения, проекты которых могут финансироваться за счет Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности, сообщила Norma.uz.

Согласно документу, претендовать на финансовую поддержку от государства могут:

инвалиды и лица предпенсионного возраста (для мужчин — от 58 до 60 лет, для женщин — от 53 до 55 лет);

одинокие родители, имеющие детей в возрасте до 14 лет и детей-инвалидов, а также многодетные родители;

молодежь, окончившая общие средние и средние специальные, профессиональные образовательные учреждения, а также выпускники вузов, обучавшиеся по государственным грантам;

жертвы торговли людьми;

трудоспособные члены малообеспеченной семьи;

лица, освобожденные из учреждений по исполнению наказания, а также от применения принудительных мер медицинского характера по решению суда;

лица, признанные безработными органами по труду;

лица, вернувшиеся из трудовой миграции.

Напомним, указом президента от 13 августа было образовано Агентство по развитию малого бизнеса и предпринимательства для материальной поддержки уязвимых слоев населения в реализации бизнес-проектов. Содействие может заключаться в предоставлении поручительства, гарантий и возмещения процентных расходов по кредитам за счет Госфонда поддержки предпринимательской деятельности.