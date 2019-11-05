Инспекция по контролю за использованием нефтепродуктов и газа при Министерстве энергетики выявила хищения бензина, дизтоплива и масел, а также другие нарушения на Пахтинской нефтебазе (входит в структуру АО «Узнефтепродукт» компании «Узбекнефтегаз») в Чиназском районе Ташкентской области. Сумма ущерба оценена в 2,7 млрд сумов.

Как сообщила пресс-служба Узнефтегазинспекции, в ходе проверки была выявлена недостача бензина марки АИ-98 на сумму 56,3 млн сумов, дизельного топлива — на 221,9 млн сумов и масел различных марок — на 21,8 млн сумов. Общая стоимость присвоенных нефтепродуктов составила 300 млн сумов.

По предварительным данным, на нефтебазе смешивали новые моторные масла с отработанными маслами либо с маслами более низкого качества. Ущерб от испорченной продукции составил почти 828,8 млн сумов.

Проверка также выявила факт недогруза нефтепродуктов потребителям. Автомобильные весы, установленные при въезде на территорию нефтебазы, были умышленно сбиты и снижали вес автоцистерн на величину до 140 кг. За последние полгода было недогружено и присвоено порядка 222,5 тонны нефтепродуктов на сумму 1,614 млрд сумов (по биржевым ценам на 10 октября).

Проверка деятельности Пахтинской нефтебазы продолжается. По итогам следственных мероприятий в отношении лиц, причастных к правонарушениям, будут приняты меры в установленном законодательством порядке, говорится в сообщении.