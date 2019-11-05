







Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева, посетившая с официальным визитом Казахстан, во вторник встретилась с президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Сената.

Глава Казахстана отметил, что визит Танзилы Нарбаевой имеет большое значение с точки зрения развития межпарламентских связей и придания дополнительного импульса межгосударственным отношениям.

«Казахстан и Узбекистан в значительной степени, не только заинтересованы в развитии сотрудничества друг с другом, но и взаимодополняемы по целому ряду вопросов. Поэтому конечный успех не за горами», — сказал президент Казахстана.

Он подчеркнул, что в 2018 году объем торговли достиг 2,5 млрд долларов, а в этом году только за девять месяцев он превысил показатель прошлого года, достигнув 2,6 млрд долларов.

Танзила Нарбаева подчеркнула, что масштабные мероприятия, проводимые в этом году в рамках Года Казахстана в Узбекистане, стали ярким примером сближения народов двух стран. Она отметила, что первый государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан также придал динамику активизации взаимодействия двух государств.





В этот же день Танзила Нарбаева встретилась с председателем Сената Парламента Казахстана Даригой Назарбаевой. Они обсудили развитие отношений в разных сферах и подписали «Дорожную карту» по развитию межпарламентского сотрудничества на 2019−2020 годы.

Глава Сената Узбекистана также провела встречу с членами Парламента Казахстана.

Танзила Нарбаева выступила за развитие сотрудничества с депутатами регионального уровня, которые на местах будут содействовать двустороннему взаимодействию.

Она также предложила рассмотреть вопрос продления сроков пребывания граждан Узбекистана в Казахстане с учетом роста взаимных поездок граждан и активизации отношений двух стран. Сейчас срок безвизового пребывания составляет 30 дней.