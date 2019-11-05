В воскресенье в Самарканде прошел первый международный благотворительный полумарафон Samarkand Half Marathon.

Как сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры, 1176 человек, представлявших 25 стран, пробежали три дистанции: 21 км, 10 км и 2 км. Призовой фонд составил 102 млн сумов.

Победителями на главной дистанции стали узбекистанцы Шохрух Давлатов (01:07:46) и Нурхон Мухиддинова (01:18:53), каждый из них получил приз в размере 12 млн сумов.

Средства, вырученные с полумарафона, будут направлены на создание инклюзивной среды в театрах Узбекистана — они смогут ставить постановки с использованием тифлокомментирования (лаконичное описание предметов и действий на сцене). Для этого будет приобретено необходимое оборудование, а также организовано обучение специалистов.

В рамках полумарафона также прошла международная конференция, посвященная проблеме инклюзии на объектах культуры и первая тактильная выставка в истории страны. Были организованы совместные с Beat Film Festival показы документального кино и выступления международных и узбекских музыкантов.

Победители полумарафона

21 км

1-е место — Шохрух Давлатов, 01:07:46 (Узбекистан)

2-е место — Андрей Петров, 01:09:35 (Узбекистан)

3-е место — Бегзод Сафаров, 01:10:10 (Узбекистан)

1-е место — Нурхон Мухиддинова, 01:18:53 (Узбекистан)

2-е место — Екатерина Тунгускова, 01:19:31 (Узбекистан)

3-е место — Тамила Кочкорова, 01:26:36 (Узбекистан)

10 км

1-е место — Дмитрий Иванчуков, 31:26 (Казахстан)

2-е место — Евгений Фадеев, 31:31 (Узбекистан)

3-е место — Михаил Крассилов, 31:33 (Казахстан)

1-е место — Татьяна Нерознак, 35:34 (Казахстан)

2-е место — Зарнигор Худойбердиева, 35:44 (Узбекистан)

3-е место — Марина Хмелевская, 36:11 (Узбекистан)



2 км

1-е место — Хуршид Ахмадалиев, 05:44 (Узбекистан)

2-е место — Хумоюн Махмудов, 05:48 (Узбекистан)

3-е место — Мухсинжон Абдулатипов, 05:53 (Узбекистан)

1-е место — Маржона Баратова, 06:30 (Узбекистан)

2-е место — Камола Аблаева, 06:33 (Узбекистан)

3-е место — Комила Раджабова, 06:35 (Узбекистан)