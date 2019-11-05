«Узэнергоинспекция» выявила в октябре 123 потребителя, незаконно использовавших электроэнергию, сообщила пресс-служба инспекции. По нанесенному ущербу потребителям сделали перерасчет неучтенной электроэнергии на сумму 1,7 млрд сумов.

В частности, в результате незаконного использования электроэнергии в Наманганской области 8 потребителями, Ферганской области — 8 потребителями, Самаркандской области — 7 потребителями, Хорезме — 10 потребителями нанесен ущерб энергетической системе в размере 1,6 млрд сумов.

В период с августа по октябрь «Узэнергоинспекция» выявила 415 случаев незаконного использования электроэнергии потребителями, от сети были отключены электрические устройства 242 потребителей.

Потребителям, допустившим правонарушения при использовании электроэнергии, выполнен перерасчет неучтенной электроэнергии на сумму 9,8 млрд сумов. Из них на сегодня взыскано 3,3 млрд сумов.