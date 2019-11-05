Система антикоррупционного комплаенс-контроля (контроль над соответствием требованиям антикоррупционного законодательства) внедряется в акционерных обществах «Узкимёсаноат» и «Узбекнефтегаз», сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, которая является рабочим органом Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции.

Работа ведется совместно с проектом Программы развития ООН «Противодействие коррупции через эффективные, подотчетные и прозрачные институты управления в Узбекистане» и экспертами международной аудиторской компании KPMG (Италия).

По мнению экспертов KPMG, внедрение комплаенс-контроля позволит эффективно применять на предприятиях международные антикоррупционные стандарты и практики, а также повысить прозрачность их работы, уровень корпоративного управления и инвестиционную привлекательность.

Кроме того, опыт внедрения антикоррупционного комплаенса может быть использован и в других организациях с государственной долей в уставном фонде, а также в хозяйствующих субъектах, говорится в сообщении.