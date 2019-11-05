Прокуратура Ташкента сообщила о задержании мужчины и женщины, подозреваемых в умышленном убийстве собственной пятилетней дочери.

4 ноября в правоохранительные органы обратилась жительница столицы А. В. с сообщением о пропаже дочери Д. К. в торговом комплексе Compass в Бектемирском районе. Прокуратура города и ГУВД создали следственно-оперативную группу и незамедлительно приняли необходимые меры для поиска девочки.

Группа с подозрением отнеслась к показаниям женщины и её сожителя М. Ф. Поскольку в течение дня розыскные мероприятия не привели к установлению местонахождения девочки, была выдвинута версия, что она могла стать жертвой убийства, и возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное убийство).

В результате следственно-оперативных мероприятий установлено, что 25 октября примерно в 3 часа ночи мужчина и женщина, находясь в съёмной квартире в Сергелийском районе, употребив спиртные напитки, умышленно избили своего ребенка до смерти.

Далее, с целью сокрытия преступления, они решили избавиться от тела девочки. Положив на рассвете покойную в дорожную сумку, они увезли ее на съёмную дачу в Бостанлыкском районе Ташкентской области, где сожгли труп, а останки положили в мешок и выбросили в реку Чирчик.

Затем пара инсценировала пропажу ребенка, чтобы запутать правоохранительные органы и сокрыть реальные обстоятельства преступления. В ходе осмотра места были обнаружены останки тела.

А. В. и М. Ф. задержаны в качестве подозреваемых в умышленном убийстве. Следственные мероприятия продолжаются.