Внедорожник Chevrolet Trailblazer, который будет продавать UzAuto Motors (бывший GM Uzbekistan), будет поставляться из Таиланда. Об этом сообщается в пресс-релизе General Motors.

Производство Trailblazer для Узбекистана было начато на заводе GM Thailand в Районге в конце октября. Модель должна поступить в продажу в ближайшие месяцы, говорится в сообщении.





Фото: General Motors.

Президент GM по Юго-Восточной Азии Хектор Вилларреаль выразил уверенность, что Trailblazer будет популярным в Узбекистане, где «изменчивые дорожные условия требуют прочного и надежного, но в то же время удобного полноприводного SUV».

Он подчеркнул, что Узбекистан будет получать автомобиль мирового класса, поскольку заводы GM по выпуску автомобилей и двигателей в Таиланде входят в число лучших в мире по качеству производства.

Весной сообщалось о планах GM Uzbekistan освоить выпуск трех новых моделей — Chevrolet Trailblazer, Equinox и Traverse.