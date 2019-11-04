Постановлением президента Узбекистана от 2 ноября одобрено предложение о внедрении системы осуществления правового мониторинга исполнения нормативно-правовых актов (НПА). Нововведение направлено на повышение эффективности исполнения НПА, а также предупреждение, своевременное выявление и устранение норм, приводящих к неправильной либо противоречивой правоприменительной практике.

Согласно статье 42 закона «О нормативно-правовых актах», мониторинг исполнения НПА осуществляется государственными органами и иными организациями. Однако проведенный анализ показал отсутствие действенного механизма мониторинга, говорится в постановлении.

Основными задачами правового мониторинга определены внедрение единой практики исполнения НПА, изучение соответствия правоприменительной практики целям принятия НПА и соответствия НПА законам и международным обязательствам страны, обеспечение полноценности правового регулирования общественных отношений, создание единой системы понятий и терминов в НПА, а также выявление и устранение в НПА противоречий, разногласий, коррупциогенных факторов, дублирующих друг друга и коллизионных норм.

Специальным уполномоченным органом по координации деятельности органов государственного управления в сфере осуществления правового мониторинга назначено Министерство юстиции.

Полноценное исполнение НПА определено приоритетной задачей органов государственного управления.

Правовой мониторинг будет осуществляться в соответствии с планом, утверждаемым Кабинетом Министров. При этом Минюсту разрешено выборочно отбирать и осуществлять повторный правовой мониторинг НПА.

При осуществлении мониторинга органы госуправления вправе привлекать адвокатов, специалистов научно-образовательных учреждений, представителей институтов гражданского общества и граждан на договорной основе.

Органы госуправления ежегодно до 1 февраля должны формировать перечень НПА, подлежащих мониторингу, и представлять в Минюст отчет о результатах мониторинга предыдущего года.

Минюст до 20 февраля должен вносить в правительство отчет с результатами мониторинга и предложениями о принятия новых НПА, внесении изменений в действующие либо их отмене, а также о совершенствовании правоприменительной практики.