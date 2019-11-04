Сохранение высокой инфляции в течение долгого времени может привести к утрате достигнутых результатов реформ, заявил первый заместитель министра финансов Узбекистана Тимур Ишметов.

Если не удастся снизить уровень инфляции, реформы, направленные на улучшение жизни населения, могут стать бессмысленными, сказал он «Газете.uz».

«К сожалению, последние три года был высокий уровень инфляции. Если по итогам текущего года инфляции ожидается на уровне 15,5%, то в прошлом году она составила 14,3%. В странах, где проводятся широкомасштабные реформы, инфляция будет высокой. В Узбекистане вместе с реформами в разные сферы направляются инвестиции в крупном объеме. Также начат процесс либерализации цен, поскольку для привлечения иностранных и даже местных инвестиций цены на производимые товары должны формироваться свободно. Поэтому здесь инфляции — это естественная ситуация. Сохранение высокой инфляции в течение долгого времени может привести к утрате достигнутых результатов», — сказал он.

Реформы проводятся, чтобы улучшить жизнь населения, а инфляция съедает реальные доходы населения, что, соответственно, делает достигнутое бессмысленным, подчеркнул первый замглавы Минфина.

При высокой инфляции уменьшается покупательская способность населения, что ведет к снижению спроса на товары. Низкий спрос негативно сказывается на продажах, что приводит к уменьшению доходов производителей. Ухудшение экономического состояния предпринимателей непосредственно сказывается на валовом внутреннем продукте страны, объяснил он.

«По этой причине президент поручил резко снизить уровень инфляции. Это определено главной задачей экономического блока. В 2020 году мы должны снизить инфляцию до 12,5−13%, в 2021 году — 11%, начиная с 2022 года — ниже 10%, до 9,5%. Во-первых, наша главная задача по снижению инфляции со следующего года — обеспечение финансовой дисциплины в экономической политике. То есть в рамках расходов утвержденного бюджета не должно быть излишних трат. Во-вторых, доведение до полной реализации проектов, направленных на производство потребительских товаров, повышение эффективности неработающих проектов, обеспечение максимальной производственной мощности. Кроме того, нам необходимо обращать больше внимания на проекты в этой сфере», — отметил Тимур Ишметов.

В начале ноября был опубликован «Бюджет для граждан» на 2020 год, которым предусматривается снижение инфляции с 15,5% в 2019 году до 9,5% в 2022-м.

Ранее Тимур Ишметов объяснял, как высокая инфляция подталкивает бизнес и население к проведению операций в иностранной валюте