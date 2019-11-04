2 ноября примерно в 23:00 в Самарканде в доме на улице Боёвут от отравления угарным газом скончался гражданин Ф. К., а его супруга Д. В. госпитализирована с диагнозом «острое отравление угарным газом».

Как сообщил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов, источником угарного газа стала газовая колонка для нагревания воды.

Прокуратура Самарканда сейчас ведет доследственные действия по факту происшествия.

В конце октября сообщалось о гибели от отравления угарным газом семьи из трех человек в Коканде и семьи из четырех человек в Хорезме.