В индийской столице Нью-Дели с пятницы объявлено чрезвычайное положение из-за критического уровня загрязнение воздуха, почти в 400 раз превышающего допустимый уровень, пишет The Guardian.

Причиной тяжелого смога, традиционного для этого времени года, стали дым от салютов, которые жители запускали в честь праздника Дивали, который отмечался в конце октября, и от сжигания листьев и стерни фермерами в близлежащих штатах.

Ситуацию усугубили автомобильные выхлопы, промышленные выбросы и строительная пыль. Из-за прошедших за последние дни небольших дождей и похолодания ожидается, что высокий уровень загрязнения продержится минимум до вторника.

Главный министр Дели Арвинд Кеджривал заявил в Твиттере, что столица превращается в «газовую камеру». Чтобы защитить детей от токсичного воздуха, в школах раздали более 5 миллионов респираторов.

Школы временно закрыты, строительные работы приостановлены. Более 30 авиарейсов, направлявшихся в Дели, были перенаправлены в другие аэропорты.

С понедельника в городе в экспериментальном порядке вводится порядок поочередного использования автомобилей с четными и нечетными номерами.

По данным ООН, 14 из 15 наиболее загрязненных городов мира находятся в Индии.