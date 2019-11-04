В конце октября «Газета.uz» опубликовала колонку инвестиционного аналитика Карена Срапионова, в которой он высказал мнение, что отмена результатов сделок с иностранными инвесторами негативно влияет на бизнес-среду и привлечение инвестиций в Узбекистан.

Пресс-служба Агентства по развитию рынка капитала отреагировала на статью. «Газета.uz» публикует ответ ведомства с небольшими сокращениями.

Ответ агентства

«Защита прав и законных интересов инвесторов, осуществляющих операции с ценными бумагами, а также владельцев ценных бумаг является одной из главных задач агентства», — говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что, «несмотря на существенное усиление в последние годы защиты прав миноритарных инвесторов», существующие условия для ведения бизнеса в Узбекистане «все еще не соответствуют в полной мере требованиям международных норм и стандартов в данной сфере».

«На практике неоднократно наблюдались случаи изъятия активов из акционерных обществ по заниженной оценке, которая определяется по балансовой стоимости актива. Такие действия противоречат законным интересам миноритарных акционеров и отрицательно влияют на инвестиционный климат и имидж страны на международной арене», — подчеркивается в сообщении.

Агентство напомнило, что в феврале для общественного обсуждения был опубликован проект закона о внесении изменений в закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Документом предлагалось установить порядок, по которому решение о заключении крупной сделки должно приниматься с обязательным проведением изучения независимой внешней аудиторской организацией условий сделки с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией. Этот же порядок планировалось применять для принятия решения наблюдательным советом о заключении сделки с аффилированным лицом общества, размер которой составляет 10% или более стоимости чистых активов общества.

«Принятие данного закона будет способствовать дальнейшему улучшению корпоративного управления в акционерных обществах, а именно повысит защищенность прав и законных интересов миноритарных акционеров путем дальнейшего совершенствования законодательства в сфере корпоративного управления и исключения норм, не отвечающим современным условиям развития», — говорится в сообщении.

Законопроект согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами и был внесен в Олий Мажлис, отметили в ведомстве.

«Агентство по развитию рынка капитала Узбекистана напоминает акционерам и инвесторам о своей готовности защищать их права и законные интересы, а также просит их обращаться в агентство при возникновении случаев нарушения своих прав и интересов для своевременного принятия агентством необходимых мер», — подытоживается в сообщении.