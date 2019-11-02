Официальная церемония открытия Университета Вебстера (США) в Ташкенте состоялась 1 ноября. Это не только первый американский вуз в Узбекистане, но и крупнейший филиал этого университета за рубежом.

Как сообщило УзА, для участия в церемонии в Ташкент прибыли ректор Университета Вебстера Элизабет Стробл и президент вуза Джулиан Шустер, Последний рассказал историю создания и развития университета, который был основан в 1915 году в Сент-Луисе (штат Миссури). Это единственный аккредитованный частный университет совместного обучения, кампусы которого находятся в Азии, Африке, Северной Америке и Европе. Сегодня вуз уже имеет филиалы в Таиланде, Китае, Нидерландах, Швейцарии, Греции, Австрии и Гане.

В сентябре Университет Вебстера в Ташкенте принял 470 студентов. Сейчас вуз объявил второй набор студентов, которые начнут учебу с января.

На данный момент в университете представлены программы образования бакалавриата по направлениям бизнес-администрирования, экономики и медиакоммуникаций, магистратуры — бизнес-администрирования, бизнес-администрирования с упором на управление проектами, медиакоммуникаций и программа подготовки преподавателей английского языка.

В завершение церемонии ректор и президент Университета Вебстера прочитали публичные лекции по глобальному образованию.