Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая 2 ноября на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте, предложил странам-членам ШОС поддержать инициативы, выдвинутые президентом Шавкатом Мирзиёевым на Бишкекском саммите организации в июне.

«Сохраняющаяся турбулентность в глобальной экономике диктует необходимость активного взаимодействия в реализации совместных инвестиционных, инфраструктурных, транспортных и агропромышленных проектов. Мы убеждены, что реализации данных задач будут служить инициативы президента, выдвинутые в рамках Бишкекского саммита», — сказал Абдулла Арипов, вновь озвучив предложение ежегодно проводить экономический форум ШОС.

Кроме того, премьер предложил для совместного поиска решения проблемы дефицита водных ресурсов разработать и принять программу «Зеленого пояса» ШОС, о которой ранее уже говорил президент Узбекистана. Абдулла Арипов также озвучил предложение с учетом глобального масштаба последствий Аральского кризиса поддержать инициативу об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.

Узбекистан поддержал ряд предложений партнеров по ШОС. В частности, премьер-министр приветствовал предложение России по разработке концепции развития удаленных сельских территорий в цифровую эпоху и плана действий по ее реализации.

Поддержано и предложение китайской стороны об учреждении институтов народной дипломатии в странах ШОС и развитии связей между ними.

«Значительный потенциал взаимодействия имеется в туристической сфере, которая является одним из системных драйверов экономического развития и культурного сближения, — заявил Абдулла Арипов. — Для обмена опытом и практикой в области туристической индустрии предлагаем использовать площадку Международного университета туризма „Шелковый путь“ в Самарканде».

Следующее заседание Совета глав правительств стран-членов ШОС пройдет в Индии, которая впервые будет председательствовать в совете.