За 2014−2018 годы по всему миру было убито 1109 журналистов. Это на 18% больше, чем за предыдущее пятилетие. В 90% случаев виновные не были наказаны. Такие данные опубликованы в докладе ЮНЕСКО, приуроченном к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечается 2 ноября, сообщил Центр новостей ООН.

Самым опасным регионом для журналистов, согласно докладу, признаны арабские государства, где погибла треть сотрудников СМИ из числа убитых за профессиональную деятельность. На втором месте — страны Латинской Америки и Карибского бассейна — 26%, а за ними — Азиатско-Тихоокеанский регион.

По данным организации, на постсоветском пространстве больше всего было убито журналистов в России — 34 с 1996 года. 14 дел, включая убийство Анны Политковской, считаются раскрытыми. На Украине с 1995 года были убиты 16 репортеров, их убийцы не найдены. В Азербайджане за этот период погибли 3 журналиста, раскрыто одно дело.

Бытует мнение, что большинство убитых — это иностранные военные корреспонденты. В действительности, говорится в докладе, больше половины убитых — журналисты, расследовавшие случаи злоупотребления властью и коррупции. Местных репортеров среди погибших — 93%.

Наказание виновных в убийствах журналистов — большая редкость, подчеркивают в ЮНЕСКО. Расследования почти никогда не дают результатов, а безнаказанность приводит к новым преступлениям. Это нужно изменить, заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

«В ЮНЕСКО призывают привлечь к ответственности всех, из-за кого журналистам грозит опасность: и тех, кто их убивает, и тех, кто ничего не делает для того, чтобы положить конец этому беззаконию. Смерть журналиста никогда не должна означать, что поиск правды прекращен», — подчеркнула глава организации.