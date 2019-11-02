Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Шанхайская организация сотрудничества подписали 2 ноября в Ташкенте Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в области обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития.

Документ был подписан в рамках 18-го заседания Совета глав правительств ШОС генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым и заместителем генерального директора ФАО и региональным представителем по Европе и Центральной Азии Владимиром Рахманиным, сообщается в пресс-релизе ФАО.

Владимир Рахманин. Фото: Санобар Худайбергенова / ФАО Узбекистан.

«Существует целый ряд областей, включая продовольственную безопасность, сельское хозяйство и экологическую устойчивость, где обе организации играют активную роль. Подписание меморандума — это конкретный шаг к налаживанию более тесных связей и совместной работы для достижения Целей в области устойчивого развития. Построение устойчивого будущего — комплексная задача, где все должны действовать сообща», — сказал Владимир Рахманин.

«ШОС высоко ценит роль ФАО в борьбе с голодом и недоеданием, а также в обеспечении продовольственной безопасности. Для наших стран, в которых проживает почти половина человечества, это — возможность воспользоваться экспертизой и опытом ФАО», — отметил Владимир Норов.

В рамках меморандума стороны договорились обмениваться информацией, результатами исследований и опытом в области продовольственной безопасности и устойчивого развития. Сотрудничество также будет включать совместную деятельность по смягчению последствий изменения климата, устойчивому управлению природными ресурсами, цифровизации в сельском хозяйстве и проведению совместных исследований по сельскохозяйственным и продовольственным рынкам. Сферы, представляющие взаимный интерес, также включают вопросы фитосанитарной и ветеринарной безопасности, поддержку рационов здорового питания в городских условиях, а также содействие сотрудничеству Юг-Юг.