Специальный докладчик Совета ООН по правам человека Ахмед Шахид вновь может посетить Узбекистан в начале 2020 года, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Впервые Ахмед Шахид посетил Узбекистан в октябре 2017 года. В частности, он побывал в колонии строгого режима в поселке Жаслык на северо-западе Узбекистана. В августе 2019 года власти страны по рекомендации ООН и международных организаций приняли решение закрыть эту колонию.

По данным МИДа, посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов провел в Вашингтоне встречу с Ахмедом Шахидом. Стороны рассмотрели ход реализации «дорожной карты», утвержденной по итогам визита спецдокладчика, а также ход подготовки проекта новой редакции закона «О свободе совести и религиозных организациях».

Спецдокладчик отметил достигнутый прогресс по упрощению процедур регистрации и осуществления деятельности религиозных организаций, а также совершенствованию системы религиозного образования в стране.

Представитель ООН приветствовал взаимодействие властей Узбекистана с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и подчеркнул заинтересованность в содействии продвижению реформ в сфере защиты свободы вероисповедания в стране, добавили в МИДе.