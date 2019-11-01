Проект постановления президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему развитию озеленения и архитектурно-ландшафтного конструирования автомобильных дорог общего пользования на 2020−2024 годы» опубликован для обсуждения.

Документ предусматривает утверждение концепции развития озеленения и архитектурно-ландшафтного конструирования автомобильных дорог и целевой программы озеленения автомобильных дорог общего пользования на 2020−2024 годы. Основная цель концепции — увеличение и повышение качества зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог.

До 1 мая 2020 года предлагается провести инвентаризацию зеленых насаждений на дорогах общего пользования и до 31 декабря 2021 года создать единую информационно-компьютерную систему по учету зеленых насаждений и их росту. Кроме того, планируется поэтапное внедрение системы капельного орошения придорожного озеленения.

Планируется создать унитарное предприятие «Йулкукалам сугориш», которое займется поэтапным внедрением ресурсосберегающих технологий полива и ухода за зелеными насаждениями на автодорогах.

Ожидается и создание Центра по переподготовке и повышению квалификации кадров в области озеленения автодорог. Его задачей станет изучение и творческое применение мирового опыта в сфере озеленения автомобильных дорог, а также стимулирование заинтересованности и ответственности специалистов за внедрение завершенных разработок в сфере озеленения.

В 2020—2024 годах планируется выполнение работ по благоустройству и озеленению автодорог с учетом снегозадерживающей, декоративной и шумозащитной функций, улучшение состояния и качества зеленых насаждений, проведение образовательной работы по формированию бережного отношения к зеленым насаждениям, развитие питомников декоративных растений и цветочно-оранжерейных хозяйств для полного обеспечения потребностей зеленого строительства.

Согласно оценке современного состояния озеленения дорог, приведенной в концепции, в настоящее время общая протяженность сети автомобильных дорог страны составляет более 184 тысяч км. За период 2018—2019 годов было озеленено 1724 км дорог.

В проекте постановления подчеркивается, что имеющиеся зеленые насаждения находятся в бесхозном состоянии, работы по озеленению автодорог общего пользования осуществлялись неспециализированными предприятиями, которые ограничились посадкой однолетних цветов, а с 2008 по 2017 год работы по созданию системы водоснабжения и орошения не выполнялись. С 2008 по 2017 год на эти цели было выделено 46,5 млрд сумов.

Говорится и о существующих недостатках в сфере озеленения автомобильных дорог — превалировании ручного труда, отсутствии предприятий по внедрению современных методов системы орошения, недостаточном финансировании работ по озеленению и нехватке кадров.

Как ожидается, принятие концепции позволит увеличить количество зеленых насаждений и снизить негативное воздействие автотранспорта на окружающую среду.