Проект постановления президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему развитию озеленения и архитектурно-ландшафтного конструирования автомобильных дорог общего пользования на 2020−2024 годы» опубликован для обсуждения.
Документ предусматривает утверждение концепции развития озеленения и архитектурно-ландшафтного конструирования автомобильных дорог и целевой программы озеленения автомобильных дорог общего пользования на 2020−2024 годы. Основная цель концепции — увеличение и повышение качества зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог.
До 1 мая 2020 года предлагается провести инвентаризацию зеленых насаждений на дорогах общего пользования и до 31 декабря 2021 года создать единую информационно-компьютерную систему по учету зеленых насаждений и их росту. Кроме того, планируется поэтапное внедрение системы капельного орошения придорожного озеленения.
Планируется создать унитарное предприятие «Йулкукалам сугориш», которое займется поэтапным внедрением ресурсосберегающих технологий полива и ухода за зелеными насаждениями на автодорогах.
Ожидается и создание Центра по переподготовке и повышению квалификации кадров в области озеленения автодорог. Его задачей станет изучение и творческое применение мирового опыта в сфере озеленения автомобильных дорог, а также стимулирование заинтересованности и ответственности специалистов за внедрение завершенных разработок в сфере озеленения.
В 2020—2024 годах планируется выполнение работ по благоустройству и озеленению автодорог с учетом снегозадерживающей, декоративной и шумозащитной функций, улучшение состояния и качества зеленых насаждений, проведение образовательной работы по формированию бережного отношения к зеленым насаждениям, развитие питомников декоративных растений и цветочно-оранжерейных хозяйств для полного обеспечения потребностей зеленого строительства.
Согласно оценке современного состояния озеленения дорог, приведенной в концепции, в настоящее время общая протяженность сети автомобильных дорог страны составляет более 184 тысяч км. За период 2018—2019 годов было озеленено 1724 км дорог.
В проекте постановления подчеркивается, что имеющиеся зеленые насаждения находятся в бесхозном состоянии, работы по озеленению автодорог общего пользования осуществлялись неспециализированными предприятиями, которые ограничились посадкой однолетних цветов, а с 2008 по 2017 год работы по созданию системы водоснабжения и орошения не выполнялись. С 2008 по 2017 год на эти цели было выделено 46,5 млрд сумов.
Говорится и о существующих недостатках в сфере озеленения автомобильных дорог — превалировании ручного труда, отсутствии предприятий по внедрению современных методов системы орошения, недостаточном финансировании работ по озеленению и нехватке кадров.
Как ожидается, принятие концепции позволит увеличить количество зеленых насаждений и снизить негативное воздействие автотранспорта на окружающую среду.
Nikolay Sergeev
вот очень красивое дерево каштан.
Его сейчас много высаживают на разделительной полосе на дорогах.
Устойчив к жаре, растет красиво, листва красивая, цветет — просто чудо!
Но есть один неприятный нюанс — плоды вызревают в колючей оболочке с довольно длинными иглами, которые при засыхании становятся просто опасными,
и все это — и колючая оболочка, и сами твердые каштаны — будут высыпаться на проезжую часть, на крыши машин и под колеса..
Виктор Неизвесный
Кому вообще нужны эти однолетние цветы вдоль дорог, ведь ежегодно на это уходят миллиарды. Везде должны быть многолетние посадки, тогда и меньше нужно будет ручного труда. В общем одна показуха, никакого планирования и ответственности за результат.