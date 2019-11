Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 31 октября утвердил меры по улучшению системы подготовки кадров в банковско-финансовой сфере.

Основными принципами развития кадрового потенциала банковской системы определены системный подход к подготовке кадров, основанный на международных стандартах, внедрение бонусной системы оплаты труда персонала коммерческих банков исходя из квалификации, знаний и конкретных результатов работы (KPI), подготовка управленческого персонала и специалистов в области инвестиционного банкинга, проектного финансирования, риск-менеджмента и ИКТ, а также формирование общих принципов ведения бизнеса и единой корпоративной культуры.

Документом одобрена передача Банковско-финансовой академии в ведение Национального банка Узбекистана, определив его учредителем академии. НБУ поручено до 1 февраля 2020 года с привлечением ведущих зарубежных партнеров разработать Концепцию развития академии на 2020−2025 годы.

Намечено внедрение программ обучения на основе аналогичных программ ведущих зарубежных бизнес-школ и корпоративных университетов и привлечение высококвалифицированных зарубежных специалистов.

Академия будет готовить к экзаменам международной профессиональной сертификации финансовых работников в области инвестиционной деятельности (Chartered Financial Analyst), управления рисками (Financial Risk Manager), финансового учета по Международным стандартам финансовой отчетности (Association of Chartered Certified Accountants и Сertified Public Accountant), внутреннего аудита (Certified Internal Auditor), управленческого учета (Certified Management Accountant).

Кроме того, будут проводиться краткосрочные курсы, семинары, тренинги, круглые столы, стажировки, выездные учебные модули и другие мероприятий для филиалов банков в регионах страны.

Банковско-финансовая академия Узбекистана была создана в 1996 году и предлагает академические и профессиональные образовательные программы магистратуры в сфере финансов и банковского дела, а также научно-исследовательские программы для получения степени доктора наук.