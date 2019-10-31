Узбекистан и Великобритания подписали в четверг в Ташкенте Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), которое обеспечит непрерывность двусторонних отношений, если Великобритания прекратит участие в СПС между Узбекистаном и Европейским союзом в связи с выходом страны из ЕС («Брекзита без сделки»). Об этом сообщила пресс-служба британского посольства.

Соглашение для вступления в силу подлежит парламентским процедурам как в Узбекистане, так и в Великобритании. Узбекистан стал первой страной в Центральной Азии, с которой Великобритания подписала подобное соглашение.

Документ, по мере возможности, дублирует положения действующего СПС между Узбекистаном и ЕС, и предусматривает широкое сотрудничество в сферах международных отношений, торговли и инвестиций, устойчивого развития, охраны окружающей среды и энергетики, а также соблюдения прав человека и государственного управления.

«Соглашение полностью повторяет действующие важные аспекты в области прав человека, верховенства закона и демократии, которые являются основными критериями договора», — отметили в посольстве.

Документ гарантирует, что Узбекистан и Великобритания продолжат обоюдное применение режима наибольшего благоприятствования в торговле. Так как Узбекистан не является членом Всемирной торговой организации, данный режим, закрепленный в соглашении, необходим, чтобы обеспечить правовую основу для торговли.

Подписи под документом поставили министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и посол Великобритании в Ташкенте Тим Торлот.