Президент Узбекистана Шавката Мирзиёева 31 октября провел совещание, посвященное анализу макроэкономических показателей, исполнению государственного бюджета и его параметров на 2020 год, сообщила пресс-служба главы государства.
Планируемые изменения: с 2020 года госбюджет будет приниматься в виде закона, а контроль за его исполнением будет осуществляться депутатами. В проекте закона о бюджете и бюджетном послании состояние бюджета будет представляться открыто, в соответствии с международными стандартами. Статьи расходов будут утверждаться не по сферам, а в разрезе министерств и ведомств.
В 2020 году предусмотрено увеличить ассигнования из государственного бюджета на социальную сферу. Расходы на систему здравоохранения вырастут на 18%, сферу образования — на 10%, развитие науки — 47% по сравнению с показателями нынешнего года.
Запланирована реализация около 100 целевых программ по поддержке образования, медицины, предпринимательства, развитию сельского хозяйства, улучшению инфраструктуры и другим направлениям.
На обеспечение населения лекарственными средствами намечено выделить в 1,3 раза больше средств, на программу детского спорта — в 3 раза, на программу геологоразведочных работ — в 4 раза. Отдельное внимание будет уделено внедрению водосберегающих технологий в хлопководстве и садоводстве и закупке сельскохозяйственной техники.
Президент поручил Министерству финансов и Счетной палате определить целевые индикаторы финансируемых из бюджета программ и разработать порядок оценки их исполнения.
Шавкат Мирзиёев указал, что при определении параметров госбюджета необходимо учитывать состояние экономики в странах — основных торговых партнерах Узбекистана и торговые войны.
«Для поднятия отраслей экономики, повышения их конкурентоспособности за последние два годы были созданы все возможности. Какая отрасль воспользовалась этими условиями и повысила производительность труда, обеспечила конкурентность продукции и увеличение доли готовых товаров в структуре экспорта? К сожалению, мы не можем сказать, что какая-либо отрасль отлично сработала и выдала высокий результат», — сказал глава государства.
По его словам, системные проблемы в отраслях экономики и инфляция, уровень которой не снижается 16%, негативно сказываются на платежеспособности населения.
«Наша главная задача — увеличить доходы граждан, создав достойные рабочие места. На местах много экономически активных людей. Они хотят зарабатывать, работать во имя улучшения условий жизни. Для этого мы должны увеличить объемы производства и обеспечить экономический рост, повышая платежеспособность населения и формируя устойчивый спрос на рынке», — подчеркнул он.
Президент также поручил снизить налоговое бремя, что «положительно повлияет на экономику и благосостояние населения».
Констатируя приток инвестиций и рост финансирования регионов за последние три года, президент указал, что следует уделить внимание результативности каждого привлекаемого доллара.
Для обеспечения финансовой независимости хокимиятов территориальные финансовые органы планируется полностью перевести в структуру государственных органов на местах.
Кеша Трубин
Правильно сказал наш уважаемый Президент что Главная задача это увеличение доходов граждан. Если не ошибаюсь на сегодняшний день МРОТ составляет 638 тисеч с чем то. Но у каждой регион или города разные расценки на прожиточный минимум. На примере в сельской местности кроме зарплаты обычного рабочего почти у каждого семьи есть свой огород, теплицы, куры, скот итд что можно на 638 тис. вести семейное хозяйство. А в больщих городах к сожалению на 638 тыс. очень трудно накормить семью. Потому что многие жители городов живут в квартирах где очень высокие ставки коммунальных услуг и где только на услугу Отопления за 4 месяцев более 1 го миллиона с чем то и там нету возможности как в сельской местности для разведения пособного хозяйство, по этому было бы справедливо если определить коэффициент размер оплаты МРОТ по районе, области и городов.