Президент Узбекистана Шавката Мирзиёева 31 октября провел совещание, посвященное анализу макроэкономических показателей, исполнению государственного бюджета и его параметров на 2020 год, сообщила пресс-служба главы государства.

Планируемые изменения: с 2020 года госбюджет будет приниматься в виде закона, а контроль за его исполнением будет осуществляться депутатами. В проекте закона о бюджете и бюджетном послании состояние бюджета будет представляться открыто, в соответствии с международными стандартами. Статьи расходов будут утверждаться не по сферам, а в разрезе министерств и ведомств.

В 2020 году предусмотрено увеличить ассигнования из государственного бюджета на социальную сферу. Расходы на систему здравоохранения вырастут на 18%, сферу образования — на 10%, развитие науки — 47% по сравнению с показателями нынешнего года.

Запланирована реализация около 100 целевых программ по поддержке образования, медицины, предпринимательства, развитию сельского хозяйства, улучшению инфраструктуры и другим направлениям.

На обеспечение населения лекарственными средствами намечено выделить в 1,3 раза больше средств, на программу детского спорта — в 3 раза, на программу геологоразведочных работ — в 4 раза. Отдельное внимание будет уделено внедрению водосберегающих технологий в хлопководстве и садоводстве и закупке сельскохозяйственной техники.

Президент поручил Министерству финансов и Счетной палате определить целевые индикаторы финансируемых из бюджета программ и разработать порядок оценки их исполнения.

Шавкат Мирзиёев указал, что при определении параметров госбюджета необходимо учитывать состояние экономики в странах — основных торговых партнерах Узбекистана и торговые войны.

«Для поднятия отраслей экономики, повышения их конкурентоспособности за последние два годы были созданы все возможности. Какая отрасль воспользовалась этими условиями и повысила производительность труда, обеспечила конкурентность продукции и увеличение доли готовых товаров в структуре экспорта? К сожалению, мы не можем сказать, что какая-либо отрасль отлично сработала и выдала высокий результат», — сказал глава государства.

По его словам, системные проблемы в отраслях экономики и инфляция, уровень которой не снижается 16%, негативно сказываются на платежеспособности населения.

«Наша главная задача — увеличить доходы граждан, создав достойные рабочие места. На местах много экономически активных людей. Они хотят зарабатывать, работать во имя улучшения условий жизни. Для этого мы должны увеличить объемы производства и обеспечить экономический рост, повышая платежеспособность населения и формируя устойчивый спрос на рынке», — подчеркнул он.

Президент также поручил снизить налоговое бремя, что «положительно повлияет на экономику и благосостояние населения».

Констатируя приток инвестиций и рост финансирования регионов за последние три года, президент указал, что следует уделить внимание результативности каждого привлекаемого доллара.

Для обеспечения финансовой независимости хокимиятов территориальные финансовые органы планируется полностью перевести в структуру государственных органов на местах.