Заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СГП ШОС) состоится 1−2 ноября в Ташкенте.

Как сообщил «Газете.uz» собственный источник, в повестку дня заседания включены проекты более 10 документов.

На заседании будут рассмотрены меры по углублению сотрудничества между государствами-членами ШОС в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Стороны обменяются мнениями вопросам мирового и регионального экономического развития.

Кроме того, в рамках заседания будет проведен ряд двусторонних встреч делегаций участников заседания.

Согласование документов совета глав правительств проходило с 28 по 31 октября на базе Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте.