25 октября примерно в 11:30 между пятью грузчиками, работающими на территории торгового комплекса «Тошкент савдо мажмуаси» (бывший рынок «Абу Сахий») в Зангиатинском районе Ташкентской области, возникла ссора, которая привела к гибели одного из них, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

Один из участников ссоры, Г. Назаров, схватив металлическую швабру с одного из прилавков, нанес ею несколько ударов И. Норматову. Пострадавший был госпитализирован в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, где скончался в реанимационном отделении.

Согласно данным первичной судебно-медицинской экспертизы, у погибшего обнаружены травмы в виде колото-резаной раны в области нижней левой части челюсти, повреждения сонной артерии и вен в области шеи, большие потери крови и постгеморрагический шок.

Следственное управление при ГУВД Ташкентской области возбудило в отношении Г. Назарова уголовное дело по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. 26 октября ему было предъявлено объявление, в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Сейчас продолжается предварительное следствие.