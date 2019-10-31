Утром 31 октября, в 6:26, в пожарно-спасательную службу Ташкента поступило сообщение о пожаре на 15-м квартале Юнусабада, сообщила пресс-служба Главного управления пожарной безопасности МЧС Узбекистана.

В тушении пожара участвовали две единицы пожарной техники. Пожарные расчеты прибыли в течение 7 минут и ликвидировали пожар в 6:44.

Пожарным удалось спасти двух гостей хозяйки дома — гражданина В. Г. (1955 года рождения) и гражданку Л. Г. (1949 года рождения). От огня сохранена квартира на площади 45 кв. м.

Площадь возгорания составила 5 кв. м. Предполагаемая причина пожара — курение в нетрезвом состоянии. Материальный ущерб устанавливается.