Европейский банк реконструкции и развития открыл второй по счету офис в Узбекистане — в Андижане, сообщается на сайте банка.

«ЕБРР открывает офис в Ферганской долине, признавая значительный потенциал региона. Андижанский офис будет в основном оказывать поддержку местным малым и средним предприятиям посредством консультаций экспертов, обучения и различных финансовых инструментов», — говорится в сообщении.

ЕБРР возобновил работу в Узбекистане в 2017 году после десятилетнего перерыва, открыв представительство в Ташкенте. На сегодняшний день банк инвестировал 1,3 млрд евро в 70 проектов в различных секторах экономики Узбекистана.