Столкновение трех автомобилей произошло 30 октября в 00:20 часов на улице Фаргона йули в Яшнабадском районе Ташкента, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Водитель автомобиля Nexia 33-летний Салим Р. совершил столкновение со стоявшим на светофоре автомобилем Matiz, которым управлял 27-летний Акрамжон Ч.

От удара автомобиль Matiz столкнулся с двигавшимся по противоположной стороне дороги автомобилем Spark, которым управлял 35-летний Ахролбек Ю.

В результате ДТП Акрамжон Ч. получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью. Пассажир автомобиля Matiz 19-летний Даниел А. от полученных травм скончался на месте.