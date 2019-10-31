Столкновение трех автомобилей произошло 30 октября в 00:20 часов на улице Фаргона йули в Яшнабадском районе Ташкента, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.
Водитель автомобиля Nexia 33-летний Салим Р. совершил столкновение со стоявшим на светофоре автомобилем Matiz, которым управлял 27-летний Акрамжон Ч.
От удара автомобиль Matiz столкнулся с двигавшимся по противоположной стороне дороги автомобилем Spark, которым управлял 35-летний Ахролбек Ю.
В результате ДТП Акрамжон Ч. получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью. Пассажир автомобиля Matiz 19-летний Даниел А. от полученных травм скончался на месте.
Raxmatulla Raxim
Салим нарушил, а умер Даниел… За лихачество надо отвечать! Сейчас по городу столько лихачей, что из-за 5000 сумового клиента готовы пожертвовать жизнью любого гражданина!
Юрий Дятлов
И опять молодой и опять смертельный Исход=== Так же и в Жизни ни че не знают ни че не понимают Опыта НЕТ но все равно все хотят показать что Они КРУТЫЕ === Вот и результат сам погиб и другим проблемы ===== Надо что то с Этим Делать
Alexander Azizov
у нас пассажиры не пристегнуты