В продажу поступил второй номер кулинарного журнала Zira, предназначенный для активных и вдохновленных кулинарией женщин. Читательницы печатного издания проекта Zira.uz успевают делать карьеру, ухаживать за домом и радовать своих домашних вкусными блюдами. Журнал уже появился в интернет-магазине, поэтому опробовать новые рецепты можно будет через пару часов, как только приедет курьер.

Фишка октябрьского выпуска Zira — свыше 40 отобранных проверенных рецептов, которые не будут публиковаться в интернет-издании. Также по просьбам читательниц редакция Zira.uz добавила во второй номер два мастер-класса с пошаговыми фото приготовления тортов.





Все рецепты, как и в первом номере, разделены на несколько категорий:

сытные и полезные завтраки;

блюда средиземноморской кухни;

сезонные витаминные супы;

вегетарианские и постные салаты;

горячие и печеные блюда для сытного ужина;

сладкая выпечка к перерыву на чай;

поклонникам здорового образа жизни;

рецепты осенних напитков для повышения иммунитета.

В новом номере отдельную позицию занимают напитки. В коллекцию вошли два согревающих чая и витаминный смузи, в которых нуждается наш организм для укрепления иммунитета перед зимним периодом. А для тех, кто следит за своим питанием, в разделе ЗОЖ к каждому рецепту добавились указания КБЖУ — калорий, белков, жиров и углеводов.

По традиции Zira.uz провела интервью с известной бизнес-леди. Гостьей второго выпуска стала Замира Рахманова — соучредительница пельменной Testo by Zamira&Co, менеджер по маркетинговым коммуникациям сети Korzinka.uz и мама двух дочерей по совместительству. Специально для Zira она рассказала, как пришла идея открыть пельменную, может ли дружба помешать ведению бизнеса и что она думает о феминизме.

Тираж второго выпуска журнала — две тысячи экземпляров. Его можно заказать с доставкой в собственном интернет-магазине Zira.uz по специальной цене 49 900 сумов. А специально для читателей «Газеты.uz» действует скидка 10% по промокоду Gazeta10 при покупке журнала через интернет-магазин. Также второй номер можно найти в магазинах домашнего уюта Senor & Senorita.

За кулинарным проектом Zira можно следить в социальных сетях Instagram и Telegram, а также на официальном сайте Zira.uz, где еще удобней просматривать рецепты и готовить по ним.

По вопросам размещения рекламы и сотрудничества можно обращаться по телефонам: (+998) 78−148−14−15, (+998) 90−919−14−15.