В современном мире мобильная связь — неотъемлемая часть повседневной жизни. Люди с трудом могут представить себе один день без смартфона, так как привыкли решать любые вопросы оперативно и мобильно, благодаря их возможностям.

Чтобы обеспечить себе наиболее удобное общение, люди подбирают подходящие предложения от мобильного оператора, создавая оптимальные конфигурации необходимых сервисов, включающие в себя мобильный интернет, голосовые вызовы и SMS.

Стремясь всегда оказывать качественную и доступную связь для абонентов, UZMOBILE ввел выгодные комбинации, состоящие из трех тарифов с оптимальным набором мегабайтов, минут и сообщений.

«Волшебная комбинация» — тарифная линейка нового поколения, которая меняет правила. Выбрав и подключив один из тарифов линейки «Волшебная комбинация», можно пользоваться услугами национального мобильного оператора по минимальным ценам и с максимальным комфортом. Теперь абоненты могут приобрести один из подходящих тарифов всей линейки сроком ровно на месяц со дня подключения без привязки к первому числу нового месяца.

Street, Flash и Royal — тарифные планы, созданные для абонентов.

Выгодный Street — это 5000 МБ интернет-трафика, 750 минут общения, 1500 минут внутри сети и 750 SMS всего за 39,9 тысяч сумов в месяц.





Солидный Flash преподнесет своему обладателю еще больше общения и онлайн-серфинга: 14 000 МБ, 1500 минут и 1500 SMS за 69,9 тысяч сумов в месяц.





Безусловным прорывом этой линии стал тарифный план Royal с первым настоящим мобильным безлимитом. Royal — тариф для тех, кто не привык ограничивать себя рамками. Роскошь безграничного общения и мобильного интернета за 149,9 тысяч сумов в месяц.





Street, Flash и Royal — волшебная комбинация.

«UZMOBILE — мобильный оператор надежной связи».

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