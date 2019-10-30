Появилось выгодное предложение для желающих приобрести ультрасовременное и удобное жилье в хорошем районе и тихом месте. Компания Modern Stroy представляет жилой комплекс «Уста Ширин» — проект, аналогов которому нет в Узбекистане.

Жилой комплекс «Уста Ширин» — это по-настоящему новое слово в архитектуре Узбекистана, которое во многом задаст тренды на годы вперед и установит новую планку качества.





Новостройка находится в Юнусабадском районе, ближе к центру Ташкента. Комплекс расположен внутри махалли, в тихом и спокойном месте. Этим он выгодно отличается от других жилых комплексов, строящихся вдоль оживленных дорог. Жильцы «Уста Ширин» будут надежно защищены от любого шума. И вместе с этим могут без проблем в считанные минуты добраться до автомобильной трассы.





В самом жилом комплексе «Уста Ширин» будет насчитываться 200 квартир с широким выбором для клиентов. В зависимости от своих возможностей, вкусов и предпочтений можно купить 2-, 3- и 4-комнатную квартиру с площадью от 63 до 600 кв. м.

Продуманная планировка с использованием только высококачественных материалов позволит жильцам реально ощутить, что такое полноценный комфорт. А высокие потолки в 3,3 метра позволят претворить в жизнь любые дизайнерские задумки.





Главная изюминка в квартире и во всем жилом комплексе — просторный, широкий балкон. Вне зависимости от размеров квартиры, у всех жильцов будет полноценный балкон-терраса. Здесь можно будет проводить свое свободное время, встречать гостей, организовать ужин при свечах. Красивый вид на террасу будут обеспечивать панорамные окна на всю высоту комнаты. Отсюда будет открываться изумительный вид на город с великолепным рассветом и закатом, а также панорамой ночного Ташкента, которую будет украшать ташкентская телебашня.





Компания-застройщик Modern Stroy дает возможность за короткие сроки стать обладателем наиболее комфортного жилья в суперсовременной новостройке «Уста Ширин». Акция «000» позволит приобрести квартиру без первоначального взноса, оформить беспроцентную рассрочку на 20 месяцев и получить в подарок прописку.

Преимущества акции:

первоначальный взнос — 0%;

рассрочка — 0% (20 месяцев без надбавки);

оплата за постоянную регистрацию — 0%. Государственная пошлина за проведение прописки оплачивается компанией застройщиком.

Подробную информацию можно получить по номеру: (+998) 71−200−30−03

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