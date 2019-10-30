В «Узбекнефтегазе» обсудили «дорожную карту» по реализации двусторонних документов и формы дальнейшего сотрудничества с французской Total, российским «Новатэком» и Mubadala Petroleum из ОАЭ, сообщила пресс-служба компании.

В октябре 2018 года Total подписала соглашение с «Узбекнефтегазом» об изучении возможности проведения геологоразведочных работ в Узбекистане, а месяц спустя компания сообщила, что Total привлекла «Новатэк» к изучению возможности разведки нефти и газа в стране. В этом году в проект также была привлечена Mubadala Petroleum.

На встрече в Ташкенте компании обсудили ранее представленные геологические материалы по перспективным инвестиционным блокам и месторождениям, предлагаемым для проведения геологоразведочных работ и увеличения добычи углеводородов.

Стороны договорились, что во второй половине ноября компания Mubadala Petroleum в Абу-Даби организует презентацию по итогам изучения всех материалов и определения дальнейших шагов совместного сотрудничества. На презентацию будут приглашены представители «Узбекнефтегаза», Total E&P Activites Petrolieres и «Новатэка».

Ранее председатель правления «Узбекнефтегаза» Баходыр Сидиков сообщал журналистам, что холдинг ожидает от Total и «Новатэк» предложений о реализации проекта после изучения инвесторами предварительных материалов. Планировалось, что Total примет решение о разведке еще в марте. Но, по данным главы «Узбекнефтегаза», из-за малоизученности предлагаемых участков потребовалось больше времени на их изучение.