Компания «Узкимёсаноат» опровергла информацию об отравлении неизвестным газом четырех человек на поливинилхлоридном (ПВХ) заводе при предприятии «Навоиазот», ранее опубликованную Министерством здравоохранения Узбекистана.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании, 28 октября на заводе ПВХ и в целом на территории «Навоиазота» никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

Около 17:00 в этот день четыре сотрудника, работающие на строительстве комплекса по производству ПВХ, каустической соды и метанола, обратились в медико-санитарную часть «Навоиазота» из-за плохого самочувствия.

Во время медосмотра признаков отравления химическими веществами у работников обнаружено не было, отмечает пресс-служба. С подозрением на пищевое отравление они были доставлены в областную инфекционную больницу в Навои на служебной машине предприятия.

После осмотра в больнице один из работников был отпущен домой в тот же день, трое других сотрудников остались на ночь в отделении токсикологии Навоийского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Утром 29 октября их выписали в связи с улучшением самочувствия.

На данный момент работники вернулись к исполнению своих обязанностей, говорится в сообщении.

В «Узкимёсаноат» уточнили, что бригада скорой помощи не приезжала на завод, как сообщал Минздрав. «Вместе с тем, сообщаем, что в медицине отсутствует диагноз: „ингаляционное отравление от неизвестного сжигающего газа“», — резюмировали в пресс-службе «Узкимёсаноат».