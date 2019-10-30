Сотрудники управления Государственного таможенного комитета (ГТК) по Сырдарьинской области Узбекистана пресекли незаконную попытку вывоза из страны фарфорового антиквариата XVII—XX веков , сообщила пресс-служба ведомства.

Кашгарские вазы

Внимание сотрудников таможенного поста «Сырдарья» на границе с Казахстаном привлек водитель автомобиля Chevrolet Lacetti с прицепом. В ходе таможенного досмотра выяснилось, что в прицепе, кроме заявленного груза, находились спрятанные 47 фарфоровых статуэток и предметов, которые могли представлять историческую ценность.

У водителя отсутствовало разрешение министерства культуры Узбекистана на вывоз найденных предметов, отметили в комитете.

«Дама с кошкой»

В результате искусствоведческой экспертизы было установлено, что обнаруженный фарфоровый антиквариат был произведен в Китае в конце XVII-начале XVIII веков, а также в странах Европы в конце XIX-начале ХХ веков. Общая стоимость изъятого груза составляет более 2,2 миллиарда сумов, уточняет ведомство.

«Дама в саду»

Среди антиквариата оказались, в частности, кашгарские фарфоровые вазы конца XVII-начала XVIII веков, стоимость каждой оценена в 100 тысяч долларов, статуэтки «Дамы с птичкой» и «Дама с кошкой», созданные в 60-е годы XX века в Германии, а также «Дама в саду», изготовленная также в Германии, но в конце XIX века, — все они имеют ориентировочную стоимость в 2500 долларов.

«В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки», — добавили в ГТК. Изъятые ценности будут переданы в фонды Государственного музея искусств Узбекистана.