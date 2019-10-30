Главное управление внутренних дел Ташкента устанавливает личности граждан, обливших бензином и поджегших собаку. Видеозапись об этом распространилась в соцсетях, сообщается в группе «ГУВД: Диалог с населением (Ташкент)».

«Нам необходима ваша помощь: если вам известно что-либо о первоисточнике данного видео, населенном пункте, в котором оно было снято или о людях на нем — пожалуйста, сообщите нам», — обратилось к пользователям ГУВД.

Последние полгода видеозаписи, на которых запечатлено насилие над животными, появляются в интернете регулярно.

В июне распространилось видео, где мужчина в Ташкенте стреляет в собаку. Впоследствии выяснилось, что хозяин животного обратился к знакомому с просьбой застрелить собаку, поскольку та «взбесилась» и покусала его родственника, хотя последний к врачу обращаться не стал. Этим мужчинам, а также третьему, разделавшему труп животного для приготовления пищи, суд назначил штрафы, как и четвертому, снимавшему видео.

В июле сотрудники службы спасения при хокимияте Ташкента избили собаку, ошибочно принятую за волка, железным прутом, инцидент был снят на видео. Животное погибло. Административный суд Яшнабадского района признал сотрудников виновными и вынес им штрафы.

В августе появилась видеозапись, где водители автомобилей Spark и Nexia в Самарканде умышленно пытались совершить наезд на собаку, а на втором видео сотрудник ППС бросает в собаку кирпич. Правоохранители Самарканда происшествия в этом событии не усмотрели, дело было прекращено, не дойдя до суда.

Это лишь немногие из известных случаев. Благодаря усилиям Общества защиты животных «Mehr va oqibat» и ГУВД Ташкента анонимных живодеров чаще удается разыскать и привлечь к ответственности. Однако скудное наказание за насилие над животными остается слабой и, как видно по частым случаям жестокого обращения, неэффективной мерой.

За истязание и действия, повлекшие гибель либо увечье животных, предусмотрена административная ответственность, размер штрафа составлет от 1 до 3 минимальных зарплат, за повторное нарушение предусмотрен штраф в 3−5 МРЗП или административный арест до 15 суток.

Ответственность предлагалось повысить до 10−15 МРЗП за истязание, убийство или увечье животного и до 15−30 МРЗП или ареста на 15 суток за повторное нарушение. В таком виде законопроект прошел первое чтение, однако по итогам второго чтения крупные штрафы не получили одобрения большинства депутатов. По сведениям «Газеты.uz», законотворцы посчитали, что предлагаемые размеры штрафов «слишком велики для населения».

Возможно, новый состав Законодательной палаты, сформированный по итогам декабрьских выборов, будет менее лоялен к живодерам.