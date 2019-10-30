Фарход Исламович Саламов назначен председателем правления Народного банка, сообщила пресс-служба банка.

С октября 2018 года Саламов был заместителем главы Народного банка. На этом посту он сменил Муродиллу Эшматова, возглавившего банк в апреле.

Фарход Салaмов (1979 г. р.) — выпускник Университета мировой экономики и дипломатии (2001) и Университета Колорадо в США (2005). Начал деятельность в банковской системе в 2001 году. До возвращения в Узбекистан работал исполнительным директором управления устойчивыми решениями для процессов в U.S. Bank (США).

Первым заместителем председателя Народного банка назначен Дилмурод Акрамович Нуритдинов, до этого занимавший должность начальника Главного управления Национального банка Ташкента.