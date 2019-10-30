Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о задержании при получении взятки заместителя хокима Шахрисабзского района Кашкадарьинской области.

По информации пресс-секретаря Генпрокуратуры Хаёта Шамсутдинова, 29 октября при получении взятки в размере 100 долларов США от гражданина С. М. (1965 г. р.) за оформление решения хокима района о выделении земельного участка для строительства теплицы на имя Ф. И. был задержан специалист хокимията по вопросам сельского хозяйства Б. А. (1982 года рождения).

В рамках оперативного мероприятия в этот же день при получении от специалиста Б. А. 100 долларов в своем служебном кабинете был задержан заместитель хокима района по вопросам сельского и водного хозяйства М. С. (1966 г. р.).

Районный отдел Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Генпрокуратуры возбудил уголовное дело по статьям 210 (Получение взятки) и 212 (Посредничество во взяточничестве) Уголовного кодекса.

Б. А. и М. С. задержаны в процессуальном порядке. Ведутся следственные действия.