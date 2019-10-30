Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о задержании при получении взятки заместителя хокима Шахрисабзского района Кашкадарьинской области.
По информации пресс-секретаря Генпрокуратуры Хаёта Шамсутдинова, 29 октября при получении взятки в размере 100 долларов США от гражданина С. М. (1965 г. р.) за оформление решения хокима района о выделении земельного участка для строительства теплицы на имя Ф. И. был задержан специалист хокимията по вопросам сельского хозяйства Б. А. (1982 года рождения).
В рамках оперативного мероприятия в этот же день при получении от специалиста Б. А. 100 долларов в своем служебном кабинете был задержан заместитель хокима района по вопросам сельского и водного хозяйства М. С. (1966 г. р.).
Районный отдел Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Генпрокуратуры возбудил уголовное дело по статьям 210 (Получение взятки) и 212 (Посредничество во взяточничестве) Уголовного кодекса.
Б. А. и М. С. задержаны в процессуальном порядке. Ведутся следственные действия.
Сухбат Холмурзаев
Могли бы сжалиться, дать денег и отпустить
Georg Lepzunski
За 100$!!? Какой позор!!! Даже товарищ Франклин смотрит с укором с купюры.
Oleg Prokofyev
Пока одни докапываются до корней, другие дотягиваются до плодов..
Дилмурад Хасанов
Коррупция в незначительной или крупной сумме она есть коррупция, название и понятие не меняется. Наказывать надо строго по закону. Молодцы правоохранительные органы, ловят нечистых на руку чиновников.
Aza Sad
Это наглядно говорит что надо поднять з.п! Думаю у хокимов и им подобным должно быть з.п не меньше 1000долларов в эквиваленте! А то и дальше будуте ловить их!
Света Халилова
Когда же наконец то закончится у нас взятничество? Может быть в законе внести изменение и тех кто взял взятку будет пожизненно выплачивать государству 50 процентов из своей зарплаты а потом в дальнейшем и из пенсии! Может это остановит?
Ura Krivoff
Скоро прощения попросит и всего делов. Коррупция на самом деле страшная и не только на бытовом уровне. Все что нам рассказывают и показывают это верхушка айсберга, и побороть это явление очень тяжело. Вот сам Президент рассказывал как один чиновник за контракт в нефтегазе взял взятку в 80 млн. долл. и это один контракт, а таких контрактов подписывается в год десятки и это в нефтегазовом секторе. Теперь представляем что творится в масштабах страны. А нам о каких то 100 долларах рассказывают. Только когда коррупционер будет уверен в неотвратимости и строгости наказания я думаю взяточников станет поменьше.