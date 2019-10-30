Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург в ходе слушаний в американском Сенате по делу о двух авиакатастрофах самолетов модели 737 MAX в прошлом году признал ошибки и извинился. На слушании присутствовали члены семей жертв, которые держали в руках фотографии погибших родственников.

«Я лично и компания Boeing глубоко и искренне сожалеем о случившемся», — цитирует Денниса Мюленбурга Euronews. Он признал, что в авиакомпании были недостаточно осведомлены об особенностях системы контроля пилотирования на 737 MAX.

При крушении лайнеров индонезийской Lion Air и Ethiopian Airlines был зафиксирован сбой программного обеспечения. Погибли 346 человек.

«Эти авиакатастрофы заставили нас задуматься и измениться. Мы допустили ошибки, но исправляемся. Мы учимся, не перестаем учиться», — сказал Мюленбург. Он выразил надежду на возвращение в строй лайнеров с улучшенной системой безопасности уже до конца этого года в США. Их полеты были приостановлены во всем мире.

При этом ему только предстоит объяснить конгрессменам, почему концерн в течение нескольких месяцев скрывал от Федеральной авиационной администрации США личную переписку одного из летчиков-испытателей, который еще в 2016 году указывал на проблемы 737 MAX.