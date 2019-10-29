Центральный банк Узбекистана рассматривал три варианта по ставке рефинансирования: сохранить ее на уровне 16% годовых, повысить до 17% и повысить до 19%. Директор Департамента денежно-кредитной политики Центробанка Бехзод Хамраев объяснил «Газете.uz», почему было принято решение не менять ставку.

По его словам, сейчас Центробанк внедряет систему прогнозирования и анализа политики (FPAS), в рамках которой за восемь недель до обсуждения вопроса пересмотра ставки специалисты начинают работу над анализом факторов, влияющих на инфляцию и другие показатели.

«В последний раз мы собирались 19 октября, а работу [по ставке рефинансирования] начали еще в середине августа. В августе инфляция выросла до 16,5% в годовом выражении, что на 0,5% больше ставки рефинансирования (16%) и на 1% больше прогнозируемого коридора ЦБ по инфляции (13,5−15,5%). Негативной ставки рефинансирования не должно быть, иначе процентный канал не будет работать», — сказал Бехзод Хамраев.

Рассматривались три варианта, включая повышение ставки рефинансирования, «поскольку инфляционные ожидания населения сильно выросли. В таких случаях обычно Центральный банк с точки зрения доверия должен реагировать на это: скорее увеличить ставку рефинансирования. Мы предоставили эти варианты кредитному комитету ЦБ».

«Изначально планировалось повышение ставки, но кредитный комитет поставил условие — нужно дождаться итогов сентября, чтобы проверить, какие шоковые факторы, повлиявшие на рост инфляции, являются разовыми, а какие имеют фундаментальный характер», — отметил он.

Если в сентябре прошлого года месячная инфляция составляла 1,8%, то в этом году — 1,3%. В итоге инфляция в годовом выражении снизилась до 15,97−15,98%, то есть краткосрочные ожидания по инфляции замедлились.

«Динамика показала, что часть августовских шоков была разовой, но фундаментальные шоки сохранились — повышение уровня кредитования, бюджетные расходы, валютный коридор, расчетный баланс. В связи с этим из трех вариантов была выбрана ставка 16%. В правлении ЦБ тоже было много обсуждений. Мы пришли к выводу, что с начала года сохраняется на высоком уровне сегментация кредитов, то есть кто-то получает льготные кредиты в 7−8% (в среднем — 6,6%), кто-то берет по 24−25%, а оставшаяся часть — по 30%. Доля льготных кредитов составляет около 50% всего кредитного портфеля», — заявил Бехзод Хамраев.

Представитель регулятора отметил, что из-за сильной сегментация рынка кредитования воздействие инструментов денежно-кредитной политики на условия кредитования может показаться слабым.

«Многие могут возразить, что наша денежно-кредитная политика не работает, изменение ставки рефинансирования не работает. Обычно при повышении ставки должно снизиться кредитование, но у нас за счет льготного кредита темпы выдачи кредитов не замедляются. Но мы показали сегментацию — ставка работает, кому-то приходится очень нелегко. Если мы подняли бы ставку до 17−19%, то кредиты по 24−25% тоже бы повысились, а сегментация усилилась бы», — сказал глава департамента ЦБ.

Бехзод Хамраев подчеркнул, что для решения проблемы сегментирования рынка параллельно принимаются макропруденциальные меры. С января ставки льготных кредитов по госпрограмме будут приравнены к ставке рефинансирования. Это поможет улучшить работу трансмиссионного канала ЦБ.

«По нашим оценкам, инфляция установится на уровне 15,5% к концу года. В октябре сохраняются основные риски повышения инфляции — либерализация цен на муку и пшеницу, а также отмена льгот по НДС на некоторые товары. Но в ноябре-декабре инфляция должна снова снизиться. Почему? В ноябре прошлого года повышались тарифы на газ и электричество на 10%. В этом году этот фактор уже не будет влиять на инфляцию. В 2018 году инфляция тоже была на высоком уровне, но снизилась к декабрю до 14,3%, в месячном выражении — с 4,1% до 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Это произошло за счет цен на фрукты и овощи», — рассказал он.

Исследования и опросы регулятора показывают, что в конце 2019 года с ростом предложения фруктов и овощей должна снизиться и инфляция.

«Картошка два-три месяца находится на примерно одинаковом уровне — 3000 сумов, причем она российская. И в августе она стоила 3000 сумов, то есть не было влияния колебания курса. Скоро на рынки выйдет наш урожай, который будет способствовать снижению инфляции. Также на снижение общего уровня цен должен повлиять урожай риса», — отметил он.

Бехзод Хамраев заявил, что с переходом Центробанка к инфляционному таргетированию обсуждение ставки рефинансирования будет проводиться восемь раз в год. Регулятор планирует сделать это в четвертом квартале, установив постоянный таргет по инфляции на уровне 5% к 2023 году.

«Сейчас обсуждение ставки рефинансирования проводится четыре раза в год. При утверждении инфляционного таргетирования заседания будут проводиться восемь раз в год, четыре из которых будут опорными,. а еще четыре — промежуточными», — объявил директор Департамента денежно-кредитной политики ЦБ.

Первый заместитель Центрального банка Ильхом Норкулов заявил, что ЦБ не намерен пересматривать прогноз по инфляции.