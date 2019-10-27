В Самаркандской областной клинической инфекционной больнице выявлено хищение бюджетных средств, сообщил «Газете.uz» начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Больница через портал государственных закупок оформила договор с частной компанией на покупку 10 кондиционеров стоимостью 3,5 млн сумов каждый (всего 35 млн сумов).

Однако частная компания установила 10 кондиционеров другой марки стоимостью 2,4 млн сумов каждый (всего — 24,42 млн сумов), тем самым произошло хищение путем присвоения 10,57 млн сумов.

Кроме того, выявлен 31 случай хищения путем растраты крупной суммы бюджетных средств в результате покупки лекарств и медикаментов по завышенной стоимости на общую сумму 58,3 млн сумов.

Прокуратура Самарканда возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц больницы и других лиц по пункту «г» части 2 статьи 167 Уголовного кодекса (хищение путем присвоения или растраты, совершенное путем злоупотребления должностным положением). Ведется следствие.