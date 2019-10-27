26 октября в 22:45 на Ташкентской малой кольцевой автодороге рядом с городской клинической туберкулезной больницей произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.





Водитель Nexia 19-летний Бехруз К. совершил столкновение с бетонным столбом освещения и получил телесные повреждения. Он был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался.

В аварии также пострадали пассажиры автомобиля — Диёр К., Жавохир З. и Мухаммадазиз А. (всем по 19 лет) были госпитализированы с телесными повреждениями.

Предварительная причина ДТП — водитель автомобиля значительно превысил скорость, вследствие чего не справился с управлением.