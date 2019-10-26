Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 октября подписал постановление «О мерах по расширению механизмов стимулирования внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве».

В документе отмечается, что общая площадь применения водосберегающих технологий орошения сегодня составляет всего 75 тысяч га, или 1,7% от общей площади орошаемых земель.

Согласно утвержденным прогнозным показателям, в 2020 году водосберегающие технологии орошения должны быть внедрены на 43,8 тысячи га, в том числе на посевных площадях: хлопчатника — на 24,8 тысячи га, плодовых культур — на 11,4 тысячи га, виноградников — на 4987 га и других культур — на 2481 га.

С 1 января 2020 года сельскохозяйственным производителям предоставляются субсидии на покрытие части расходов по внедрению водосберегающих технологий орошения, а также части процентных расходов по банковским кредитам, выделяемым на их закуп и строительство.

Кроме того, на импортные контракты, которые будут заключать сельскохозяйственные производители в рамках работ по внедрению этих технологий, не распространяются требования по проведению обязательной экспертизы и регистрации таких контрактов.

С этой же даты отменяется финансовая поддержка сельскохозяйственным предприятиям, выращивающим хлопок-сырец для государственных нужд на низкоурожайных землях.

Приоритетными для внедрения водосберегающих технологий определены посевные площади, которые орошаются с помощью насосных станций и насосных агрегатов, в том числе из оросительных скважин и скважин вертикального дренажа.

До 1 января 2021 года на насосных станциях должны быть внедрены приборы учета, совместимые с автоматизированной системой контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

С 1 января 2022 года порядок покрытия за счет субсидий стоимости электроэнергии, потребляемой насосными агрегатами и оросительными скважинами для производства хлопка-сырца и зерновых колосовых, распространяется исключительно на сельскохозяйственных производителей, внедривших водосберегающие технологии орошения.

С указанной даты использование сельскохозяйственными производителями оросительных скважин и скважин вертикального дренажа для орошения сельскохозяйственных культур допускается при условии применения водосберегающих технологий орошения.

Документом также предусмотрена разработка проекта Концепции развития водного хозяйства в 2020—2030 годах.