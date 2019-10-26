В Кашкадарьинской, Джизакской и Самаркандской областях оказалось самое большое количество школ, где нет ни одного выпускника, поступившего в высшее учебное заведение. Об этом было заявлено на заседании коллегии Министерства народного образования Узбекистана.

В частности, в Кашкадарьинской области в вузы не поступили выпускники 444 школ (39,7%), в Джизакской — выпускники 189 школ (34,9%), в Самаркандской — 374 школ (30,8%).

Хорошие результаты показали Ташкент (1 школа, или 0,3%), Бухарская (33 школы — 6,2%) и Хорезмская области (43 школы — 8,2%).

Всего, согласно анализу МНО, из 282,7 тысячи выпускников в этом году в вузы приняты 34,8 тысячи человек, или 12,3%. Из них 25,2 (73%) поступили в местные вузы, 2794 (8%) — в филиалы иностранных вузов в Узбекистане, 6793 (19%) — в зарубежные вузы. 6958 (28%) выпускников обучаются на основе государственного гранта, 27,8 тысячи (72%) — на платно-контрактной основе.

Из числа поступивших 4983 человек, или 36% — выпускники школ Ташкента, 2257 (21,9%) — выпускник школ Навоийской области, 3246 (18,4%) — школ Бухарской области. Список замыкают Андижанская (8,2%), Джизакская (8%) и Кашкадарьинская (7,4%) области.

В отношении директоров школ и руководителей, соответствующих областных, районных (городских) отделов народного образования, будут применены дисциплинарные меры, отметили в МНО.

«Директора образовательных учреждений, показавшие хорошие результаты, будут поощряться, а показавшие плохие показатели — наказываться», — говорится в сообщении.

В следующем учебном году более 2100 образовательных учреждений, выпускники которых не поступили в вузы, пройдут аттестацию и аккредитацию, сообщило МНО.