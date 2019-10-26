Двум заместителям хокима Кашкадарьинской области, в субботу освобожденным от должностей за недостатки в работе, президент Узбекистана дал «последний шанс», — они стали хокимами районов.

Как сообщил в Telegram руководитель пресс-службы областного хокимията Ахрор Содиков, об этом на внеочередном заседании кенгаша народных депутатов области заявил руководитель Администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов.

Бывший первый замхокима области Хуррам Джураев стал хокимом Чиракчинского района, сменив на этом посту Рустама Журакобилова.

Экс-замхокима области по сельскому и водному хозяйству Бахтиёр Ражабов стал хокимом Миришкорского района вместо Равшана Комилова. О последнем в октябре много писали СМИ — после появления видеозаписи, на которой он оскорбляет мужчину, собиравшего с внуками кукурузу на чужом поле.

Должность хокима Карши вместо Жамшида Фозилова занял Нормумин Холбоев, до этого работавший хокимом Касбинского района. Как отметил пресс-секретарь администрации области, Нормумин Холбоев завоевал доверие руководства страны за инициативность, проявленную в работе.

Касбинский район возглавил Тухтамурод Менглиев, ранее работавший в Министерстве сельского хозяйства.

Хокимом Китабского района вместо Рустама Сагдуллаева, ушедшего с поста по состоянию здоровья, стал замначальника областного филиала «Микрокредитбанка» Алишер Закиров.

Как мы уже писали, в субботу было объявлено об освобождении от должностей хокима Кашкадарьинской области Зафара Рузиева, а также глав УВД, прокуратуры и налоговой службы области. И. о. хокима Кашкадарьи утвержден Зойир Мирзаев, бывший хоким Шараф-Рашидовского района Джизакской области.