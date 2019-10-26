В митинге в столице Чили Сантьяго приняли участие около миллиона человек, сообщают РИА Новости.

Поводом для начала массовых протестов в стране стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Жители также выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.

Поначалу мирные, акции к 18 октября переросли в столкновения с полицией и погромы, погибли 19 человек. В крупные города были стянуты военные и бронетехника, регулярно вводится комендантский час.

Ущерб, нанесенный торговому сектору страны во время протестов, превышает 1,4 млрд долларов. Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти услышали послание народа, собравшегося в Сантьяго на миллионный митинг.