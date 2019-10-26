С 23 по 29 октября в Ташкенте во Дворце спорта «Универсал» проходит чемпионат Узбекистана по боксу среди мужчин. В состязании принимают участие более 200 боксеров в различных весовых категориях со всей республики.





Бокс — это не просто спорт. Это настоящее искусство, энергия, драйв. В эти дни на рингах Дворца спорта «Универсал» куются новые чемпионы и настоящие мастера перчатки, которые уже завтра будут с гордостью представлять честь Узбекистана на мировой арене.





Pepsi как никто знает, насколько важно быть заряженным на успех, чтобы одержать очередную победу в любом виде спорта. Вот уже несколько десятилетий компания поддерживает спорт по всему миру и прививает всем любовь к активному времяпрепровождению и здоровому образу жизни.





Именно поэтому бренд Pepsi принял решение стать официальным партнером Федерации бокса Узбекистана и проходящего чемпионата республики по боксу. Компания верит, что совместными усилиями они добьются, чтобы флаг Узбекистана все чаще витал на мировых боксерских аренах. А успехи нашей национальной сборной на чемпионатах по боксу и достижения команды Uzbek Tigers будут и дальше приводить в залы мальчишек с горящими глазами, готовых связать свою жизнь с этим прекрасным видом спорта.





Соревнования проходят каждый день: дневные бои начинаются после 14:00, вечерние — после 17.30.

Pepsi приглашает всех ценителей этого брутального и энергичного вида спорта насладиться эффектными боями, понаблюдать за яркими победами и увидеть становление новых чемпионов.

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