23−24 октября в Ферганскую областную инфекционную больницу с диагнозом «острая диарея» поступили 11 воспитанников дошкольной образовательной организации №9 Ферганы. Об этом со ссылкой на данные областного управления здравоохранения от 25 октября сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Расследование показало, что с января поставкой питания для ДОО на условиях аутсорсинга занимается частное предприятие «Far G. T.».

Прокуратура Ферганы в настоящее время ведет доследственную проверку. В отношении ведомств, своевременно не сообщивших о факте отравления детей, назначена служебная проверка.

Ранее в октябре в Самарканде произошло отравление воспитанников трех ДОО, пользующихся услугами одного поставщика питания.