27 октября пройдет праздничное мероприятие, посвященное дню рождения ТРЦ Compass. С помощью лототрона будет определен счастливчик, который и заберет денежный приз на сумму 10 млн сумов.

В акции можно участвовать неограниченное количество раз. Больше покупок — больше призов и шансов выиграть супер-приз.





Чтобы принять участие в акции, нужно:

Купить товары с праздничным стикером на сумму 150 тысяч сумов и более в магазинах ТРЦ Compass, участвующих в акции. Зарегистрироваться в лотерее, предоставив свой чек на покупку в специальной зоне на первом этаже.

Обязательные условия:

в акции могут участвовать только лица старше 18 лет;

в акции не могут участвовать сотрудники магазинов-участников.

Список магазинов-участников:

Makro City, Bata, Celio, Colin’s, Flormar, Greyder, I am, Jennyfer, LC WAIKIKI, Okaidi;

Parfois, Pimkie, US POLO, Yves Rocher, Pandora, Arena Markaz, Terra PRO, Mini Me, Miniso, Vicco.





Со всеми условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−205−12−21

Адрес: Бектемирский р-н, ТКАД, 17

Ориентир: Куйлюкский мост.

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