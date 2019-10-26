Программа Государственного департамента США «Экспортный контроль и безопасность границ» (EXBS) передала Государственному таможенному комитету Узбекистану оборудование для поиска и обнаружения контрабанды в труднодоступных местах автомобилей и других видах транспортных средств.

Как сообщила пресс-служба ГТК, 23 досмотровых комплекта «СТ-40» переданы в ходе встречи с советником программы Николасом Каваллеро.

Программа EXBS нацелена на предотвращение распространения оружия массового уничтожения и дестабилизирующих накоплений и безответственных поставок вооружения. В рамках программы Узбекистану предоставляются технические средства (на сегодняшний день — на сумму около 5 млн долларов), проводятся семинары, тренинги и учебные мероприятия.