Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 октября провел совещание по вопросам реформирования банковской системы и повышения инвестиционной активности банков, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании говорилось, что за последние годы из госбюджета коммерческим банкам было выделено 8,4 трлн сумов на финансирование разных программ, 400 млн долларов на пополнение оборотных средств и 1,7 млрд долларов на увеличение уставного капитала. За два года на повышение капитализации банков выделено бюджетных средств на 3,3 млрд долларов.

Президент отметил неэффективное использование этих средств, слабый уровень работы банков по содействию реализации перспективных проектов и созданию новых рабочих мест, а также увеличению доходов.

Если в частных банках более половины кредитных ресурсов формируется за счет депозитов, то в государственных банках этот показатель составляет около 10%, отмечалось на заседании.

Более 50% кредитного портфеля госбанков приходится на долю пяти крупных госпредприятий.





70% депозитов в банках составляют краткосрочные вклады, а 90% кредитов выданы на долгий срок. В некоторых банках текущие расходы на 60−70% превышают доходы, подчеркивалось на совещании.

Со следующего года размер процентов кредитов, выдаваемых в рамках государственных программ, будет приравнен к ставке рефинансирования, а с 2021 года определение ставок будет полностью либерализовано. Функция акционирования госбанков возложена на Министерство финансов.

Минфину и Центральному банку поручено завершить разработку со Всемирным банком стратегии долгосрочного развития банковского сектора.

Отмечена необходимость расширения участия частного сектора в банковской сфере через повышение ее инвестиционной привлекательности.