«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты самсы.
Слоеная самса с грибами и курицей
Любимая самса с нестандартной начинкой — грибами и курицей — получается вкусной и ароматной.
Самса на шпажках с двумя начинками
Самса — классическая выпечка узбекской национальной кухни. Для семейного обеда можно попробовать новый и интересный вариант ее приготовления.
Самса с зеленью из домашнего слоеного теста
Этот рецепт идеальный вариант для большой семьи или праздничного стола. Самса с зеленью получается ароматной, сочной и с хрустящей корочкой.
Самса с мясом из готового теста
Самса с мясом — это вкусный и сытный обед или ужин. Приготовить ее несложно, если использовать уже готовое слоеное тесто.
Самса из домашнего слоеного теста
Залог успеха домашней самсы — это вкусное и удачное слоеное тесто. В этом видеорецепте подробно показано, как приготовить отличное слоеное тесто, порадовав затем вкусной самсой близких.
Самса с тыквой из готового слоенного теста
Самса с тыквой — одно из самых популярных блюд осени. Для экономии времени можно воспользоваться готовым слоеным тестом.
Турецкая самса с курицей и сыром
Турецкая самса по этому рецепту готовится из нежного песочного теста с сочной начинкой из курицы с сыром. Готовая выпечка просто тает во рту.
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