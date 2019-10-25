«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты самсы.

Слоеная самса с грибами и курицей





Любимая самса с нестандартной начинкой — грибами и курицей — получается вкусной и ароматной.

Самса на шпажках с двумя начинками





Самса — классическая выпечка узбекской национальной кухни. Для семейного обеда можно попробовать новый и интересный вариант ее приготовления.

Самса с зеленью из домашнего слоеного теста





Этот рецепт идеальный вариант для большой семьи или праздничного стола. Самса с зеленью получается ароматной, сочной и с хрустящей корочкой.

Самса с мясом из готового теста





Самса с мясом — это вкусный и сытный обед или ужин. Приготовить ее несложно, если использовать уже готовое слоеное тесто.

Самса из домашнего слоеного теста





Залог успеха домашней самсы — это вкусное и удачное слоеное тесто. В этом видеорецепте подробно показано, как приготовить отличное слоеное тесто, порадовав затем вкусной самсой близких.

Самса с тыквой из готового слоенного теста





Самса с тыквой — одно из самых популярных блюд осени. Для экономии времени можно воспользоваться готовым слоеным тестом.

Турецкая самса с курицей и сыром





Турецкая самса по этому рецепту готовится из нежного песочного теста с сочной начинкой из курицы с сыром. Готовая выпечка просто тает во рту.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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